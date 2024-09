i Autor: Tomasz Jastrzebowski/REPORTER/windy

Nowe informacje

Gotowość na Śląsku! Rzeka Pszczynka przekroczyła stan alarmowy. Sztaby kryzysowe w akcji

Rzeczka Pszczynka w Pszczynie na Śląsku przekroczyła stan alarmowy. To wszystko w związku z intensywnymi opadami deszczu, które były zapowiadane od kilku dni przez synoptyków. To nie koniec, bo w kilku innych miejscach na wodowskazach przekroczone zostały także stany ostrzegawcze. To informacje zaczerpnięte z danych służb kryzysowych wojewody śląskiego. Jest pełna gotowość.