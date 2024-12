Miasto dostanie od rządu gigantyczną pożyczkę. Rupniewska: "Miasto by nie przetrwało"

To największy taki projekt na świecie

To pierwsza taka operacja w Polsce

Spis treści

Historia Sosnowca. Od małej osady, do wielkiego miasta

Sosnowiec to miasto na prawach powiatu w województwie śląskim, położone na Wyżynie Śląskiej, nieopodal Katowic. Według danych GUS z dnia 30 czerwca 2024 roku miasto jest zamieszkiwane przez 185 930 osób. Jak więc można się domyślać, nie jest to mała miejscowość, choć wiele osób ma właśnie takie wrażenie. Co ciekawe, lata temu Sosnowiec faktycznie był niewielkich rozmiarów osadą, lecz z czasem diametralnie się rozrósł.

Dynamiczny rozwój miasto osiągnęło głównie w XIX wieku, dzięki odkryciu bogatych złóż węgla oraz rozwojowi kolei. Prawa miejskie Sosnowiec uzyskał w czerwcu 1902 roku, a swoją nazwę zawdzięcza borom sosnowym, które pierwotnie porastały tereny miejscowości. Miasto wyróżnia się jeszcze tym, iż posiada aż 19 dzielnic, więc to naprawdę bogaty podział administracyjny. Ciekawostką natomiast może być fakt, iż to właśnie tam znajduje się najkrótsza ulica w kraju, mająca zaledwie 25 metrów - ulica Leopolda Infelda w Zagórzu.

Sosnowiec jednym z najczęściej wyśmiewanych miast w Polsce

Niestety, ale Sosnowiec jest jednym z najczęściej wyśmiewanych miast w Polsce. W sieci nietrudno znaleźć mnóstwo dowcipów czy memów związanych z miejscowością, które - jak się okazuje - nie do końca wpisują się w jej krajobraz i ogólną naturę. Ludzie drwią z Sosnowca głównie z powodu stereotypów, które przez lata narastały wokół miasta i wpisały się wręcz w jego część. Przez długi czas miejscowość była nakierowana tylko na przemysł i dominowały tam kopalnie oraz fabryki. Sprawiło to więc, że Sosnowiec nie kojarzył się ludziom z miejscem atrakcyjnym dla turystów. Dodatkowo wszelkie drwiny z miasteczka mają swoje podłoże również w historii, która często świadomie lub nieświadomie przekazywana jest kolejnym osobom.

Co robić w Sosnowcu? Miasto oferuje sporo atrakcji

Mimo tych wszystkich dowcipów na temat miasta okazuje się, że ma ono naprawdę sporo do zaoferowania. Turyści, którzy przybywają na miejsce są zazwyczaj zaskoczeni i właśnie wtedy zmienia się ich pogląd na temat Sosnowca. Co takiego więc warto zobaczyć, będąc w mieście? Poniżej przedstawiamy kilka propozycji:

Zamek Sielecki w Sosnowcu

Kościół Św. Tomasza Apostoła

Pałac Dietla

Muzeum w Sosnowcu

Egzotarium

Park Miejski

Trójkąt Trzech Cesarzy

Park Sielecki.

W naszej galerii zdjęć poniżej znajdziecie także fotografie Sosnowca, które pokazują, iż miejscowość nie jest tylko szarym i zapomnianym punktem przemysłowym na mapie Polski.