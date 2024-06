Makabra w Sosnowcu. Kierowca auta wjechał w motocyklistę. Mężczyzna nie żyje

Pożar w kopalni Jankowice, ewakuowano górników. Do akcji wkroczyli ratownicy górniczy

Koszmarny wypadek w Sosnowcu. Nie żyje motocyklista potrącony przez kierowcę samochodu

PRZECZYTAJ TEŻ: Tragedia w Opolu. 17-latek utonął na kąpielisku. "Wypłynął na niestrzeżoną część"

Do kolizji doszło w sobotę ok. godz. 8:00 rano (22 czerwca) na skrzyżowaniu ul. Ogólnej z Grota-Roweckiego w Sosnowcu. Jak wynika ze wstępnych ustaleń służb, kierowca samochodu osobowego najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa motocykliście. Niestety, skończyło się to tragedią - jadący na motocyklu 61-latek, ranny po potrąceniu przez auto, zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń.

- Policjanci z Sosnowca pod nadzorem prokuratora wyjaśniają przyczynę oraz okoliczności wypadku ze skutkiem śmiertelnym, do którego doszło dzisiaj ok. godz. 8.00 przy skrzyżowaniu ul. Okólnej z Grota-Roweckiego w Sosnowcu. Wstępne ustalenia wskazują, że kierujący renault wyjeżdżając z ul. Okólnej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 61-letniemu kierującemu motocyklem marki Honda. Motocyklista z obrażeniami trafił do szpitala, gdzie niestety po kilku godzinach zmarł. Apelujemy o rozwagę i rozsądek na drodze. Kierowco! Przed wykonaniem jakiegokolwiek manewru na drodze upewnij się, że nie spowodujesz zagrożenia bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu. Motocyklisto! Przestrzegaj obowiązujących limitów prędkości i jedź zgodnie z przepisami - napisała w mediach społecznościowych Policja Śląska.

ZOBACZ TEŻ. Tragedia w Ustroniu. Zginął 19-letni motocyklista. "Kobieta nie ustąpiła mu pierwszeństwa". GALERIA:

Motocyklista wyleciał w powietrze. Szczątki maszyny rozsypały się po ulicy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.