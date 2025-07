Gigantyczny pożar bloku w Ząbkach. Kłęby czarnego dymu widoczne z daleka

Jak przekazał nam dyżurny Stanowiska Kierowania Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, zgłoszenie o pożarze wpłynęło do strażaków w czwartek, 3 lipca o godz. 19.30. Ogień trawi dach budynku mieszkalnego znajdującego się przy ul. Powstańców w Ząbkach. Efekt działania żywiołu jest widoczny z daleka. Nad miastem unoszą się kłęby czarnego dymu.

Na miejscu strażacy wciąż walczą z płomieniami. Z ogniem walczy około 20 zastępów straży pożarnej, jest kilka karetek pogotowia i policja. Sytuacja nie jest jeszcze opanowana. Na szczęście nie ma żadnych informacji, by jakikolwiek człowiek ucierpiał w wyniku pożaru. Mieszkańcy ewakuowali się jeszcze przed przybyciem straży pożarnej. Na ten moment nie wiadomo, jak długo potrwa akcja gaśnicza w Ząbkach. Ogień rozprzestrzenił się na drugi budynek. Objęte płomieniami dachy obu budynku zaczynają się zapadać.

- Dzieje się tragedia - mówi Patrycja Żołnierzak, sekretarz miasta Ząbki w rozmowie z TVP INFO. W mediach społecznościowych pojawiają się kolejne, przerażające nagrania, pokazujące skalę tego ogromnego pożaru:

Jak ustalił reporter "Super Expressu", ewakuowani mieszkańcy znaleźli schronienie w szkole podstawowej nr 3 w Ząbkach. Dookoła zebrało się kilkaset osób. Wielu z nich przyszło na miejsce zdarzenie, by udzielić ewentualnej pomocy osobom poszkodowanym. Na szczęście nie zaszła taka konieczność. Mieszkańcy Ząbek, aby pomóc osobom, które musiały się ewakuować z powodu pożaru, przynoszą do szkoły podstawowej nr 3 żywność, wodę i ubrania.

Pożar bloku w Ząbkach pod Warszawą. Przerażające nagrania świadków Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Seria pożarów w Warszawie i okolicy

To już kolejny pożar w Ząbkach – we wtorek ogień pojawił się w opuszczonych budynkach znajdujących się na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego. Na szczęście nikt nie odniósł tam obrażeń.

Z kolei w Warszawie doszło do pożaru elementów infrastruktury stacji metra Racławicka na linii M1, co spowodowało dwudniowe zakłócenia w kursowaniu metra. Natomiast w środę ogień wybuchł w stacji energetycznej przy ulicy Zamienieckiej na Pradze-Południe. Służby nie podejrzewają, by pożary były spowodowane przez osoby trzecie.