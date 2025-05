Matura 2025: Te przecieki mogą się potwierdzić. Arkusze CKE wyciekły?

Matura 2025. W poniedziałek 5 maja (5.05) rusza maraton egzaminacyjny. Na początek tradycyjnie język polski na poziomie podstawowym. Uczniowie w całej Polsce otworzą arkusze CKE z j. polskiego punktualnie o godzinie 9. Do uporania się z przygotowanymi przez CKE pytaniami maturzyści będą mieli 240 minut (formuła 2023). Czeka na nich wiele pytań otwartych i zamkniętych. Jak co roku najwięcej emocji budzą tegoroczne tematy rozprawki. Przecieki, komentarze, arkusze CKE oraz odpowiedzi - zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo z matury z języka polskiego 2025. - Egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczynamy #matura2025. Za wszystkich tegorocznych maturzystów - i tych z Formuły 2023, i tych z Formuły 2015 - trzymamy mocno kciuki i życzymy połamania piór (tudzież długopisów) - napisała CKE.

Matura 2025 - najważniejsze terminy

Egzaminy pisemne rozpoczną się 5 maja i potrwają do 22 maja. Natomiast sesja ustnych egzaminów maturalnych potrwa do 9 do 24 maja. Każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki (6 maja) i języka obcego nowożytnego (angielski 7 maja). Obowiązkowe są też dwa egzaminy ustne: z polskiego i z języka obcego. Pełny i szczegółowy harmonogram matury 2025 znajdziecie w tym artykule: Matura 2025. Pełny i szczegółowy harmonogram egzaminów. Sprawdź, kiedy i co będziesz zdawać

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym co najmniej 30 proc. punktów. W przypadku przedmiotów do wyboru, zdawanych na poziomie rozszerzonym, nie ma progu zaliczeniowego.

Matura 2023 z języka polskiego - technikum w Katowicach